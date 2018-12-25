На Тамбовщине четыре человека пострадали в аварии с автобусом

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-25T11:06:16+03:00

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Авария произошла 24 декабря около восьми часов утра на улице Пролетарской в районе дома №247 города Рассказово. По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-21102», за рулем которого находился 48-летний мужчина, выехал на «встречку», где столкнулся с автобусом № 106, следовавшего по маршруту «Рассказово-п.Зеленый». «ПАЗ-32054» управлял 54-летний водитель.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 61-летний пассажир отечественной легковушки. Также пострадали пассажиры автобуса — 29 и 66-летние женщины.