Останки человека обнаружили после пожара в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-25T10:46:59+03:00

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24 декабря при разборе завалов сгоревшего накануне дома в селе Старосеславино Первомайского района были обнаружены человеческие останки. Хозяин домовладения, 50-летний мужчина, в момент возгорания находился в больнице.

- Обнаруженные останки, предположительно, принадлежат его 48-летней сестре, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области. - По данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой произведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и генетическая экспертизы, опрошены хозяин домовладения, его родственники и соседи.