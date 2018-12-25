В тамбовской деревне, в которой оставалось всего 2 жителя, произошел пожар: 1 человек погиб

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-25T10:29:06+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник, с 23 на 24 декабря, в одном из жилых домов деревни Варваринка Старюрьевского района произошел пожар. Известно, что в этом населенном пункте оставалось два жителя - пожилая женщина и 58-летний мужчина. Они жили в разных домовладениях.

В результате возгорания единственный мужчина в деревне погиб. Предварительная версия ЧП, неисправность печного отопления.

- По факту смерти человека проводится доследственная проверка, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.