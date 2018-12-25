В Тамбовской области многодетные семьи могут посещать бассейн бесплатно

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-25T09:59:48+03:00

Причем, не только дети, но и их родители

Изменить размер текста: A A

Бассейн «На волне» в городе Мичуринске обслуживает многодетные семьи бесплатно. Льгота, распространяющаяся только на услугу «Свободное плавание», не имеет ограничений по количеству посещений в месяц и применима ко всем членам семьи: родителям и несовершеннолетним детям.

- Основанием служит Постановление администрации Тамбовской области от 21 декабря 2011 года № 1832 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Экономия для личного бюджета существенная: однократное посещение бассейна родителями с тремя детьми обходится в 910 рублей, - отмечают в пресс-службе администрации Мичуринска. - Договоры на обслуживание многодетных семей с учреждением социальной защиты Мичуринска и Мичуринского района, а также Первомайского района уже заключены.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо предоставить администратору бассейна пакет документов: справку, подтверждающую статус многодетной семьи, копии паспортов родителей и копии свидетельств о рождении детей, медицинские справки для посещения бассейна и заявление в произвольной форме.