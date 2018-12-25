С 1 января у неработающих тамбовских пенсионеров увеличится пенсия: где и когда можно будет ее получить

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-25T09:36:56+03:00

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С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,05 процентов. Величина прибавки будет индивидуальной. То есть, если неработающий пенсионер получает пенсию в размере 10 тысяч рублей, то увеличение составит 705 рублей, если 12 тысяч рублей, то прибавка будет равна уже 846 рублям, а если пенсия составляет, к примеру, 15 тысяч рублей, то прибавка составит 1 тысячу 57 рублей.

- Что касается доставки пенсии, то Отделение Пенсионного фонда по Тамбовской области по этому вопросу сообщает, что в банках выплата пенсий и иных социальных выплат осуществляется поэтапно в три потока - 7, 12 и 22 числа ежемесячно. В связи с новогодними праздниками финансирование пенсий и других социальных выплат за январь 2019 года через банки получателям пенсий первого и второго потока будет произведено досрочно - до конца декабря 2018 года, - информирует пресс-служба администрации Мичуринска.

Выплата и доставка пенсий отделениями почтовой связи в январе будет производиться с 3 по 22 число в соответствии с установленным режимом работы почты (7 января - выходной день).