2018-12-24T18:00:32+03:00
Здоровье

Тамбовский хоспис закупил новое оборудование на 7 млн рублей

Средства учреждению выделили из федеральной казны
Ксения АЛЕШИНА
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Пациенты смогут получить более качественную медицинскую помощьПациенты смогут получить более качественную медицинскую помощь
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Хоспис в Тамбове закупил в этом году 70 единиц медицинского оборудования и мебели, стоимостью семь миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета в рамках целевых субсидий. Об этом сообщили в региональном управлении здравоохранения.

В лечебном учреждении для неизлечимо больных тамбовчан появились кислородные концентраторы, четыре фармацевтических холодильника, облучатели-рециркуляторы воздуха, пять функциональных электрических кроватей, противопролежневые матрасы, электрические кресло-коляски, ингалятор, два аппарата неинвазивной вентиляции легких, вертикализатор. Применение нового оборудования позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.

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