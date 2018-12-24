2018-12-24T17:21:12+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД проверят, как тамбовчане перевозят детей

25 декабря автоинспекторы выйдут в рейд
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во всех городах и районах Тамбовщины 25 декабря одновременно пройдут профилактические мероприятия около школ и других образовательных организаций. Сотрудники ГИБДД уделят внимание перевозке родителями детей.

По информации регионального УГИБДД, в Тамбове рейд будет проходить с 7:15 до 9:30 минут в районе детского сада «Изумрудный город» на улицах Мордасовой и Цветочной, а также у школы №11 на улице Полынковская №47.

- В соответствии с требованиями части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил перевозки детей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей. Призываем всех водителей транспортных средств и пассажиров к строгому соблюдению установленных ПДД. При перевозке несовершеннолетних пассажиров в обязательном порядке используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности, - напоминают тамбовчанам автоинспекторы.

Отметим, что в этом году на дорогах области в ДТП погибли четыре ребенка, еще 159 пострадали. Всего же автоинспекторы зарегистрировали147 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовский хоспис закупил новое оборудование на 7 млн рублей
Тамбовчанина, который напал на жену в «Экономе», отправили в СИЗО
В Тамбовской области пьяный москвич прострелил голову товарищу
За неделю с улиц Тамбова вывезли более 7 тысяч кубометров снега
Тамбовчанин развращал пятилетнюю внучку соседей по даче
На Тамбовщине районная больница получила медкомплекс на колесах за 17 млн рублей
В Тамбовской области сгорел дом: погибла пенсионерка
Тамбовчанка Настя Тюрина стала победительницей конкурса «Синяя птица»
В Тамбове перекроют часть улицы Базарной
В Тамбовской области угонщик повредил машину родственника
В Тамбове водитель «Niva Chevrolet» сбил девушку на пешеходном переходе
На тамбовской трассе легковушка въехала в «КамАЗ»
В Тамбове в магазине на кассира накинулись с ножом (видео)
В Тамбовской области в Инжавино начали благоустраивать новый сквер
В Тамбовской области 21-летний парень угнал «одиннадцатую» и попал в ДТП
Депутаты и чиновники Тамбова выписали себе огромные премии
Тамбовчан приглашают на катки
В Тамбовской области установили тариф на вывоз мусора
В Тамбове открылась выставка новогодних ретро-открыток
В тамбовском СИЗО для беременных женщин сделали отдельную камеру
На Тамбовщине снесут 8 бракованных домов, которые построили для детей-сирот
Тамбовчанка, сломавшая плечо в автобусе, добивается компенсации через суд
Тамбовские прокуроры хотят запретить продажу электроудочек