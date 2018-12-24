Сотрудники ГИБДД проверят, как тамбовчане перевозят детей

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-24T17:21:12+03:00

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Во всех городах и районах Тамбовщины 25 декабря одновременно пройдут профилактические мероприятия около школ и других образовательных организаций. Сотрудники ГИБДД уделят внимание перевозке родителями детей.

По информации регионального УГИБДД, в Тамбове рейд будет проходить с 7:15 до 9:30 минут в районе детского сада «Изумрудный город» на улицах Мордасовой и Цветочной, а также у школы №11 на улице Полынковская №47.

- В соответствии с требованиями части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил перевозки детей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей. Призываем всех водителей транспортных средств и пассажиров к строгому соблюдению установленных ПДД. При перевозке несовершеннолетних пассажиров в обязательном порядке используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности, - напоминают тамбовчанам автоинспекторы.

Отметим, что в этом году на дорогах области в ДТП погибли четыре ребенка, еще 159 пострадали. Всего же автоинспекторы зарегистрировали147 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет.