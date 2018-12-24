2018-12-24T16:04:15+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пьяный москвич прострелил голову товарищу

Стрельба из ружья по мишени обернулась трагедией
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Установлено, что ночью 27 октября этого года в одном из мичуринских сел компания мужчин вышла в поле, где устроила стрельбу из охотничьего ружья по неподвижной мишени. Москвич, будучи пьяным, начал стрелять, не дождавшись пока его приятель отойдет на безопасное расстояние. В итоге пуля попала товарищу в голову. От полученного огнестрельного ранения 45-летний потерпевший скончался на месте.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

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