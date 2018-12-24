За неделю с улиц Тамбова вывезли более 7 тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-24T15:19:24+03:00

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По информации МБУ «Спецдорсервис», с 17 по 23 декабря в Тамбове выпало 10 см осадков. За эту неделю дорожники вывезли с основных магистралей областного центра более 7 тысяч кубометров снега, а это практически 900 «КамАЗов».

В первую смену работали 195 человек и 85 единиц спецтехники техники, во вторую — 70 рабочих и 82 единицы техники. Борьбу с непогодой сотрудники учреждения осуществляли круглосуточно.

- Снег вывозили с улиц Советская, Интернациональная, Степана Разина, Сергеева-Ценского, Астраханская, Московская, Энгельса, Чичканова, Карла Маркса, Максима Горького, Студенецкая Набережная Державинская, Авиационная, Рахманинова, Коммунальная, а также Соборной, Привокзальной и Комсомольской площадей. Рабочие «Спецдорсервиса» убирали и вывозили снег с путепроводов по улицам Октябрьская, Лермонтовская и Астраханская, с эстакады по улице Комиссара Московского, с мостов по Рассказовскому шоссе и мостов через реку Студенец по улицам Карла Маркса, Базарная, Степана Разина, с улиц Свободная, Чичерина, Победы, Ореховая, Северо-Западная, с проезда Безымянный, - уточнили в информационном управлении администрации Тамбова.

При помощи навесных снегоуборочных агрегатов — шнекороторов, дорожные рабоче перебрасывали снежные валы с улиц Урожайная, Мичуринская, бульвара Энтузиастов, Карла Маркса, Агапкина, Свободная, Чичерина, Киквидзе, 40 лет Октября, Гагарина.

Также работники «Спецдорсервиса» обработали пескосоляной смесью проезжие части и тротуары, лестничные сходы и подходы на мостах и путепроводах. На постоянной основе они очищают и вывозят снежные валы с остановок, парковочных карманов и пешеходных переходов. Не забывают дорожники и про расчистку подъездов к школам, детским садам, больницам и поликлиникам.