2018-12-24T15:19:24+03:00
Общество

За неделю с улиц Тамбова вывезли более 7 тысяч кубометров снега

С непогодой дорожники боролись в круглосуточном режиме
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Рабочие «Спецдорсервиса» трудились в две сменыРабочие «Спецдорсервиса» трудились в две смены
Изменить размер текста:

По информации МБУ «Спецдорсервис», с 17 по 23 декабря в Тамбове выпало 10 см осадков. За эту неделю дорожники вывезли с основных магистралей областного центра более 7 тысяч кубометров снега, а это практически 900 «КамАЗов».

В первую смену работали 195 человек и 85 единиц спецтехники техники, во вторую — 70 рабочих и 82 единицы техники. Борьбу с непогодой сотрудники учреждения осуществляли круглосуточно.

- Снег вывозили с улиц Советская, Интернациональная, Степана Разина, Сергеева-Ценского, Астраханская, Московская, Энгельса, Чичканова, Карла Маркса, Максима Горького, Студенецкая Набережная Державинская, Авиационная, Рахманинова, Коммунальная, а также Соборной, Привокзальной и Комсомольской площадей. Рабочие «Спецдорсервиса» убирали и вывозили снег с путепроводов по улицам Октябрьская, Лермонтовская и Астраханская, с эстакады по улице Комиссара Московского, с мостов по Рассказовскому шоссе и мостов через реку Студенец по улицам Карла Маркса, Базарная, Степана Разина, с улиц Свободная, Чичерина, Победы, Ореховая, Северо-Западная, с проезда Безымянный, - уточнили в информационном управлении администрации Тамбова.

При помощи навесных снегоуборочных агрегатов — шнекороторов, дорожные рабоче перебрасывали снежные валы с улиц Урожайная, Мичуринская, бульвара Энтузиастов, Карла Маркса, Агапкина, Свободная, Чичерина, Киквидзе, 40 лет Октября, Гагарина.

Также работники «Спецдорсервиса» обработали пескосоляной смесью проезжие части и тротуары, лестничные сходы и подходы на мостах и путепроводах. На постоянной основе они очищают и вывозят снежные валы с остановок, парковочных карманов и пешеходных переходов. Не забывают дорожники и про расчистку подъездов к школам, детским садам, больницам и поликлиникам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовский хоспис закупил новое оборудование на 7 млн рублей
Сотрудники ГИБДД проверят, как тамбовчане перевозят детей
Тамбовчанина, который напал на жену в «Экономе», отправили в СИЗО
В Тамбовской области пьяный москвич прострелил голову товарищу
Тамбовчанин развращал пятилетнюю внучку соседей по даче
На Тамбовщине районная больница получила медкомплекс на колесах за 17 млн рублей
В Тамбовской области сгорел дом: погибла пенсионерка
Тамбовчанка Настя Тюрина стала победительницей конкурса «Синяя птица»
В Тамбове перекроют часть улицы Базарной
В Тамбовской области угонщик повредил машину родственника
В Тамбове водитель «Niva Chevrolet» сбил девушку на пешеходном переходе
На тамбовской трассе легковушка въехала в «КамАЗ»
В Тамбове в магазине на кассира накинулись с ножом (видео)
В Тамбовской области в Инжавино начали благоустраивать новый сквер
В Тамбовской области 21-летний парень угнал «одиннадцатую» и попал в ДТП
Депутаты и чиновники Тамбова выписали себе огромные премии
Тамбовчан приглашают на катки
В Тамбовской области установили тариф на вывоз мусора
В Тамбове открылась выставка новогодних ретро-открыток
В тамбовском СИЗО для беременных женщин сделали отдельную камеру
На Тамбовщине снесут 8 бракованных домов, которые построили для детей-сирот
Тамбовчанка, сломавшая плечо в автобусе, добивается компенсации через суд
Тамбовские прокуроры хотят запретить продажу электроудочек