Тамбовчанин развращал пятилетнюю внучку соседей по даче

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-24T14:05:06+03:00

Мужчину, уже отбывавшего срок за изнасилование, осудили на 12 лет

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В Тамбовской области 54-летний мужчина осужден за преступление против половой неприкосновенности малолетней. Как установлено следствием и судом, этим летом он предложил пятилетней внучке соседей по даче пойти с ним на огород собирать колорадских жуков. Осужденный завел девочку за угол домовладения, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Спустя какое-то время ребенка позвала мама, и дочь рассказала ей случившемся. Родственники малышки сразу же обратились в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что «тихий, доброжелательный сосед по даче» ранее отбывал наказание за изнасилование.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.