На Тамбовщине районная больница получила медкомплекс на колесах за 17 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-24T13:04:21+03:00

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Мордовская центральная районная больница получила передвижной медицинский комплекс, стоимостью более 17 млн рублей. Деньги на его покупку медучжреждению выделили из резервного фонда президента РФ.

- Медицинский комплекс включает в себя цифровой маммограф с автоматизированным рабочим местом врача-маммолога и смотровой гинекологический кабинет. Кроме того, он оснащен электрокардиографом с функцией автоматического анализа, напольными медицинскими весами и укладкой врача скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Планируется, что врачи медкомплекса на колесах будут оказывать помощь не только жителям Мордовского района, но и соседних территорий. В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию.