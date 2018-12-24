На Тамбовщине районная больница получила медкомплекс на колесах за 17 млн рублей
Мордовская центральная районная больница получила передвижной медицинский комплекс, стоимостью более 17 млн рублей. Деньги на его покупку медучжреждению выделили из резервного фонда президента РФ.
- Медицинский комплекс включает в себя цифровой маммограф с автоматизированным рабочим местом врача-маммолога и смотровой гинекологический кабинет. Кроме того, он оснащен электрокардиографом с функцией автоматического анализа, напольными медицинскими весами и укладкой врача скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Планируется, что врачи медкомплекса на колесах будут оказывать помощь не только жителям Мордовского района, но и соседних территорий. В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию.