2018-12-24T13:04:21+03:00
Здоровье

На Тамбовщине районная больница получила медкомплекс на колесах за 17 млн рублей

Теперь жители отдаленных территорий смогут получить помощь
Ксения АЛЕШИНА
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Средства на покупку передвижного медицинского комплекса Мордовская центральная районная больница получила из резервного фонда президента РФСредства на покупку передвижного медицинского комплекса Мордовская центральная районная больница получила из резервного фонда президента РФФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Мордовская центральная районная больница получила передвижной медицинский комплекс, стоимостью более 17 млн рублей. Деньги на его покупку медучжреждению выделили из резервного фонда президента РФ.

- Медицинский комплекс включает в себя цифровой маммограф с автоматизированным рабочим местом врача-маммолога и смотровой гинекологический кабинет. Кроме того, он оснащен электрокардиографом с функцией автоматического анализа, напольными медицинскими весами и укладкой врача скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Планируется, что врачи медкомплекса на колесах будут оказывать помощь не только жителям Мордовского района, но и соседних территорий. В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию.

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