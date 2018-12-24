В Тамбовской области сгорел дом: погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-24T12:37:09+03:00

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В поселке Филатовский Инжавинского района Тамбовской области 23 декабря вечером произошел пожар в кирпичном доме, где проживала 81-летняя пенсионерка.

К ликвидации огня от МЧС привлекались четыре спасателя и одна единица техники. В итоге дом выгорел внутри на площади 20 кв.м, а его хозяйка погибла в огне.

- По данному факту Уваровским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области проводится проверка. Возгорание, по предварительным данным, могло произойти из-за неисправности печного отопления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.