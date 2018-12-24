В Тамбовской области сгорел дом: погибла пенсионерка
Следователи проводят проверку
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В поселке Филатовский Инжавинского района Тамбовской области 23 декабря вечером произошел пожар в кирпичном доме, где проживала 81-летняя пенсионерка.
К ликвидации огня от МЧС привлекались четыре спасателя и одна единица техники. В итоге дом выгорел внутри на площади 20 кв.м, а его хозяйка погибла в огне.
- По данному факту Уваровским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области проводится проверка. Возгорание, по предварительным данным, могло произойти из-за неисправности печного отопления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.