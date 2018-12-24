Тамбовчанка Настя Тюрина стала победительницей конкурса «Синяя птица»

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-24T12:08:39+03:00

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8-летняя балалаечница Настя Тюрина стала победительницей Всеросийского конкурса юных талантов «Синяя птица», итоги которого подвели в минувшее воскресенье на федеральном канале «Россия 1».

Маленькая тамбовчанка еще в первом туре конкурса поразила жюри, виртуозно сыграв на русском народном инструменте рок-версию произведения Николо Паганини «Каприс 24». Талантливую девочку тогда отметил знаменитый пианист Денис Мацуев, которого поразила техника исполнения нашей землячки. Благодаря блистательному и зажигательному выступлению Настя Тюрина оказалась в финале. На итоговом выступлении юная звезда предстала перед зрителям и жюри в образе Золушки и сыграла на балалайке одноименную пьесу, написанную композитором Алексеем Архиповским. В результате 8-летняя тамбовчанка оказалась в числе трех победителей, которых выбрали в номинации «Игра на музыкальных инструментах».

- Никогда прежде этот конкурс не выигрывали исполнители на струнных народных инструментах, - говорит наставник Анастасии преподаватель Детской музыкальной школы №2 имени Мержанова Алексей Моргунов. - Балалаечников традиционно участвует много, большинство не проходят даже кастинг. В прошлом сезоне балалаечник был в финале. А так чтобы выиграть… Это очень знаковый момент, что академичное жюри признало победителем именно «народника». Балалайка – один из символов России, но в большей степени – за рубежом, а не у нас.

Исполнив свою мечту — победив в конкурсе «Синяя птица», маленькая звезда намерена реализовать и другие свои планы. Настя Тюрина хочет принять участие в «Евровидении» и стать известным музыкантом.