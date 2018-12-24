2018-12-24T11:24:26+03:00
Общество

В Тамбове перекроют часть улицы Базарной

Ограничительная мера продлится несколько дней
Ксения АЛЕШИНА
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В областном центре 27 декабря с 22:00 запретят остановку и движение транспорта по улице Базарной, на участке от Интернациональной до Коммунальной. Это связано с предпраздничной ярмаркой, которая пройдет на пересечении улиц Базарной и Интернациональной. Автомобилистам придется испытать временные неудобства до окончания мероприятия 30 декабря.

- Муниципальному бюджетному учреждению «Спецдорсервис» поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков на время подготовки и проведения мероприятия и установить средства регулирования дорожного движения в соответствии со схемами установки временных дорожных знаков и установить ограждения по линии тротуара улицы Интернациональной от дома 35 до дома 37, - прокомментировали в информационном управлении администрации Тамбова.

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