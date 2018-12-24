2018-12-24T10:58:53+03:00
Происшествия

В Тамбовской области угонщик повредил машину родственника

Молодой человек ранее уже имел проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции МОМВД «Знаменский» 21 декабря обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что ночью у него угнали машину «ВАЗ-21214». На место происшествия в село Сухотинка выехала оперативная группа.

Стражи порядка остановили угнанный автомобиль в Котовске. Он оказался технически поврежден. За рулем находился 23-летний парень, родственник потерпевшего. Выяснилось, что двери легковушки не были заперты, а ключ находился в замке зажигания.

- Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полицейских. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу, в отношении 23-летнего гражданина ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

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