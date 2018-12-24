2018-12-24T09:55:22+03:00
Происшествия

В Тамбове водитель «Niva Chevrolet» сбил девушку на пешеходном переходе

Наезд произошел на улице Рылеева
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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22 декабря примерно в час дня на улице Рылеева в районе дома №69 города Тамбова сбили пешехода.

- На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Niva Chevrolet», 63-летний мужчина, допустил наезд на восемнадцатилетнюю девушку, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В результате этой аварии девушку с полученными телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу имени Архиепископа Луки.

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