В Тамбове водитель «Niva Chevrolet» сбил девушку на пешеходном переходе
Наезд произошел на улице Рылеева
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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22 декабря примерно в час дня на улице Рылеева в районе дома №69 города Тамбова сбили пешехода.
- На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Niva Chevrolet», 63-летний мужчина, допустил наезд на восемнадцатилетнюю девушку, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В результате этой аварии девушку с полученными телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу имени Архиепископа Луки.