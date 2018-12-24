2018-12-24T09:45:00+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе легковушка въехала в «КамАЗ»

В аварии пострадали две женщины и 2-летний малыш
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии пострадали три человекаВ аварии пострадали три человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали сразу три человека, произошла 22 декабря в 4 часа 15 минут на 442 километре автодороги Р-22 «Каспий», на территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Lada-219110» столкнулся на трассе с автомобилем «КамАЗ», которым управлял 45-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Lada-219110», женщины 34-х и 58-и лет, а так же двухлетний ребенок, которого госпитализировали в Детскую областную больницу города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

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