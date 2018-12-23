В Тамбовской области в Инжавино начали благоустраивать новый сквер

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-23T12:18:13+03:00

Как в дальнейшем его украсить - решат сами жители

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В райцентре Инжавино закончился первый этап благоустройства нового сквера. Сейчас около местного культурно-досугового центра выложили плиткой тротурные дорожки. Работы проводились в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Что касается дальнейшего преображения места отдыха, то существует несколько вариантов организации этого пространства. Люди сами решат, чем его украсить - детским городком, площадками для подростков и молодежи или обустроить зону тихого отдыха для людей постарше.

В любом случае, в следующем году в сквере появятся цветочные клумбы и аллеи деревьев. Кроме того, установят уютные скамейки, урны, малые архитектурные формы.

СПРАВКА:

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Тамбовской области второй год подряд. В 2018-ом по программе благоустроено 233 дворовых, 133 общественных территорий и шесть парков. На реализацию проекта в текущем году направлено 308,4 миллиона рублей. Из них 206,1 миллиона - средства федерального бюджета, 31,3 миллиона рублей - областного бюджета, 11 миллионов рублей - средства муниципальных образований, 60 миллионов рублей - внебюджетные средства.