2018-12-23T12:00:58+03:00
Происшествия

В Тамбовской области 21-летний парень угнал «одиннадцатую» и попал в ДТП

Несмотря на юный возраст, у парня уже не раз были проблемы с законом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Правоохранители Тамбовской области раскрыли угон, который произошел 14 декабря. 38-летний хозяин машины рассказал, что в этот день неизвестный украл с парковки на улице Гражданской его автомобиль - ВАЗ-21112.

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, легковушку нашли на 103 км трассы "Тамбов-Шацк" с техническими повреждениями после ДТП. В результате розыска полицейские задержали 21-летнего жителя села Устье. Выяснилось, что у парня уже не раз были проблемы с законом. Ему придется возместить причиненный ущерб из своего кармана.

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по статье угон (ч.1 статьи 166 УК РФ).

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