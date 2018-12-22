Депутаты и чиновники Тамбова выписали себе огромные премии

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-22T13:12:52+03:00

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Чиновники и депутаты города Тамбова не останутся без новогодних премий. Вопрос о материальном поощрении, напомним, уже поднимался на ноябрьском заседании гордумы, но после того, как информация стала известна СМИ, решение о премировании решили перенести.

- Исходя из необходимости финансирования в первоочередном порядке социальных и иных неотложных выплат, а также с учетом общей финансово-экономической ситуации с исполнением городского бюджета комитетом Тамбовского городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями решение о дополнительном поощрении первых лиц города отложено, - сообщили в ноябре в Тамбовской городской Думе.

Как стало известно, в очередной раз эту тему подняли на заседании Тамбовской городской думы, которое состоялось в пятницу 21 декабря. И теперь вопрос о материальной поддержке слуг народа и городских чиновников был решен положительно.

- Дорогие тамбовчане, «рад» вам сообщить, что сегодня на заседании Тамбовской городской Думы было принято решение о единовременных премиях «слугам» народа, в том числе депутатам-единороссам работающих на постоянной основе, главе города Тамбова и другим важным руководителям в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. К примеру, по итогам года председатель городской Думы получит в районе 200 тыс. руб. и так далее по списку, - сообщил на своей страничке в соцсети депутат гордумы Артем Александров. - Ноябрьское заявление - это очередное лицемерие властей, когда накал страстей спал, решение приняли. Премировали себя не в размере 400 тыс. рублей, как планировалось ранее, но и 200 тыс. рублей тоже сумма не маленькая!