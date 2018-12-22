2018-12-22T12:59:36+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на катки

Горожанам «обеспечили» лед на спортивных аренах, стадионах, пришкольных территориях и во дворах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчан приглашают на ледовые катки. Как сообщили в администрации города Тамбова, заняться этим видом зимнего спорта можно и в крытых спорткомплексах и на свежем воздухе.

Так, ледовый дворец спорта «Кристалл» ждет любителей массового катания на коньках по следующему расписанию: среда - 19:00-20:00; пятница - 9:30-20:30; суббота - 20:00-21:00; воскресенье - 14:00-15:00 (детское время) и 19:00-20:00.

По такому же графику работает ледовая арена «В Радужном». Открытие катка на стадионе «Динамо» состоится на 22 декабря. Стадион будет работать в следующем режиме: среда, четверг, пятница — 17:00 - 21:00; суббота, воскресенье — 13:00 - 21:00. Понедельник и вторник — технические дни. Все стадионы за отдельную плату предлагают услуги по заточке коньков.

Общественники из любительского спортивного клуба «Сокол» уже залили ледовую площадку у дома № 187 по улице Астраханской. Также все желающие могут прийти кататься на площадках у 1-го и 2-го корпусов школы №22 по улице Полковой, 25 и Советской, 159. Кроме того, на следующей неделе планируют залить ледовую площадку на территории школы №1 «Школа Сколково-Тамбов», которая будет открыта для посещения всеми желающими

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