СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-22T12:49:32+03:00

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В Тамбовской области установили тариф на вывоз мусора, который начнет действовать с 1 января 2019 года. Согласно приказу управления по регулированию тарифов, услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами оценили в 4 429 рублей за тонну.

Ранее на Тамбовщине утвердили новые нормативы накопления твердых бытовых отходов, которые значительно выросли по сравнению с прежними показателями. Так, подсчитано что, для населенных пунктов с количеством жителей более 100000 человек, норматив составляет в среднем 35,5 килограммов. То есть, один-единственный тамбовчанин, проживающий в многоквартирном доме за месяц выбрасывает на помойку 29 килограммов мусора, или 2,7 кубометра в год, но еще больше мусора «производят» жители частного сектора, им установили норматив в 42 килограмма в месяц, в год это получается уже 3,7 кубометра. Учитывая, что стоимость вывоза 1 кг отходов составляет 4,429 рубля, получается, что жители многоквартирных домов станут платить за услугу 128,4 рубля с человека в месяц, а частного сектора – 186 рублей.

В пересчете на среднестатистическую семью из 4-х человек, получается, что вывоз ТБО достаточно больно ударит по карману тамбовчан и серьезно увеличит общую стоимость платежки – ведь только за вывоз мусора семье, проживающей в многоквартирном доме, придется заплатить порядка 513 рублей, для частного сектора эта сумма увеличится до 744 рублей.

Напомним, сейчас услуга по сбору и вывозу ТБО является жилищной услугой, и платят за нее исходя из площади жилого помещения. Для Тамбова на сегодняшний день действует тариф в размере 3 рубля 26 копеек за квадратный метр. Но уже с нового года «мусор» перейдет в разряд услуг коммунальных и оплачиваться будет в зависимости от количества жильцов, прописанных в квартире или доме.