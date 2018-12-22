2018-12-22T12:16:13+03:00
Звезды

В Тамбове открылась выставка новогодних ретро-открыток

Чтобы их увидеть - нужно прийти в Пушкинскую библиотеку
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: управление культуры и архивного дела Тамбовской областиФото: управление культуры и архивного дела Тамбовской области
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Считанные дни остались до наступления Нового 2019 года. В его преддверие в одном из залов областной библиотеки имени Пушкина сотрудники книгохранилища организовали выставку-экспозицию «Новогодние ретро-открытки».

- Сегодня старые открытки - это праздничные образцы советского дизайна и просто приятные воспоминания из детства. Раньше их заранее покупали и отправляли почтой по разным городам. Их хранили годами. А с каким трепетом их получали далекие адресаты - такие красочные и добрые послания, дарящие радость, - отмечают в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области.

Выставка новогодних открыток 40-90-х годов 20 века продлится до 14 января. Вход свободный.

Фото: управление культуры и архивного дела Тамбовской области

Фото: управление культуры и архивного дела Тамбовской области

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