В Тамбове открылась выставка новогодних ретро-открыток
Считанные дни остались до наступления Нового 2019 года. В его преддверие в одном из залов областной библиотеки имени Пушкина сотрудники книгохранилища организовали выставку-экспозицию «Новогодние ретро-открытки».
- Сегодня старые открытки - это праздничные образцы советского дизайна и просто приятные воспоминания из детства. Раньше их заранее покупали и отправляли почтой по разным городам. Их хранили годами. А с каким трепетом их получали далекие адресаты - такие красочные и добрые послания, дарящие радость, - отмечают в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области.
Выставка новогодних открыток 40-90-х годов 20 века продлится до 14 января. Вход свободный.
Фото: управление культуры и архивного дела Тамбовской области