2018-12-21T17:00:41+03:00
Общество

В тамбовском СИЗО для беременных женщин сделали отдельную камеру

Помещение оборудовано необходимой мебелью и техникой
Ксения АЛЕШИНА
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Размер жилой площади на одного человека составляет более 6 м²Размер жилой площади на одного человека составляет более 6 м²Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В отдельном блоке режимного корпуса следственного изолятора № 3, который располагается в Мичуринском районе Тамбовской области, открыли отдельную камеру для беременных и женщин с детьми.

Размер жилой площади на одного человека составляет более 6 м². Там сделали косметический ремонт установили мебель. В камере имеется детская кроватка, пеленальный стол, тумба для хранения детских вещей и принадлежностей, гладильная доска и пластиковая ванночка для купания ребенка.

- Для удобства матери в камере присутствует расширенное количество нужной бытовой техники – утюг, электрический чайник, электрическая плита, необходимый набор посуды для приготовления пищи, шкаф для хранения продуктов питания, холодильник и телевизор. В камеру проведена горячая вода, постоянное наличие которой возможно благодаря резервному источнику горячего водоснабжения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

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