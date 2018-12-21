На Тамбовщине снесут 8 бракованных домов, которые построили для детей-сирот

21 Дек. 16:12 2018-12-21T16:17:03+03:00

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Дома, построенные для граждан, которые имеют статус детей-сирот, в поселке Мичурина в Мичуринском районе, пойдут под снос. Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем главы администрации Тамбовской области Олегом Ивановым.

Дело в том, что жилье, которое построили для детей-сирот в поселке, оказались бракованными. Исправить многочисленные недостатки оказалось слишком дорого, поэтому коттеджи решили снести, а их жильцам предоставят новое жилье.

Напомним, дома на две квартиры каждый, построили в поселке в 2014 году. В общей сложности застройщик ООО «Стройком», по договору с региональным управлением социальной защиты и семейной политики, передал 28 квартир. По условиям контракта из бюджета области застройщику выплатили 28 миллионов. Но новоселы — жители 7 домов, радовались совсем недолго: квартирах обнаружилась масса недостатков и вскоре люди обратились за помощью в прокуратуру.

Проведенная проверка подтвердила, что дома для сирот №3, 3а, 4, 4а, 5, 5а и 6 построены с серьезными нарушениями. Как сообщала прокуратура Тамбовской области, по всему периметру у домов отсутствовали отмостки, из-за этого осадки не отводились и проникали в подпол. В квартирах отсутствовал двойной тамбур, не было естественной вентиляции кухонь и совмещенных санузлов. В домах не было так называемого технического подполья. По этой причине обслуживать и ремонтировать проложенные водопровод и канализацию в них было невозможно. Кроме того, оказалось, что над кровлей домов не было слуховых окон, вентиляционных устройств или шахт, труб. Отсутствовало цокольное перекрытие, поэтому холодный воздух почти беспрепятственно проникал внутрь квартир. Имено по этой причине в них было очень холодно и сыро. Неудовлетворительным нашли контролеры и состояние внешней канализации, которая идет от домов. На момент проверки канализационные колодцы были затоплены, а их кольца — полностью или частично разрушены.

В 2017 году ситуацией с домами для детей-сирот заинтересовался региональный СКР. После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Согласно данным строительно-технической экспертизы, на восстановление семи домов, построенных с нарушениями требовалось порядка 11 млн рублей, их ремонт специалисты признали нецелесообразным...А вот предъявить обвинение и взыскать ущерб, причиненный бюджету области так и не удалось. Фигурантом уголовного дела стал руководитель фирмы «Стройком», который еще до возбуждения уголовного дела погиб в аварии.

Сейчас стало известно, что уже восемь домов, построенных в поселке Мичурина пойдут под снос. Кстати, как в список бракованных попал дом №7, который не фигурировал ни в материалах прокурорской проверки, ни на следствии, в управлении социальной защиты оперативно пояснить не смогли. Учитывая, что каждая квартира стоила около 1 млн рублей, причиненный бюджету ущерб составил 16 млн. Более того, жильцы 9 квартир, которые признали непригодными для проживания, до сих пор не обеспечены жильем. Его купят опять же за счет средств региональной казны до 1 июня 2019 года.