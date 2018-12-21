Тамбовчанка, сломавшая плечо в автобусе, добивается компенсации через суд

21 Дек. 15:06 2018-12-21T15:06:06+03:00

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Жительница Тамбова, получившая закрытый перелом плеча в общественном транспорте, обратилась за компенсацией в суд. В январе этого года женщина подскользнулась и упала в салоне автобуса, в результате чего пострадала.

Тамбовчанке выдали акт о несчастном случае с пассажиром на автомобильном транспорте. Но страховая компания АО «СОГАЗ» отказалась выплачивать ей компенсацию, мотивировав это тем, что перевозчик не несет ответственности за вред здоровью, полученный по личной неосторожности самого пассажира.

- Решением Ленинского районного суда требования истицы о взыскании со страховой организации страхового возмещения, компенсации морального вреда, штрафа и неустойки удовлетворены в полном объеме. Судебной коллегией по гражданским делам Тамбовского областного суда указанное решение оставлено без изменения, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.