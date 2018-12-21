2018-12-21T14:06:13+03:00
Происшествия

Тамбовские прокуроры хотят запретить продажу электроудочек

Запрещенными в РФ приборами для ловли рыбы торговали в Интернете
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Мордовского района выявила в Интернете несколько сайтов, где можно приобрести электроудочки для незаконной ловли рыбы. Такие приборы строго запрещено использовать в России, потому что мощное воздействие электрического тока оказывает катастрофические последствия на водную среду и ее обитателей.

Согласно ч. 1 ст. 256 УК РФ, за незаконную добычу водных биологических ресурсов при помощи электротока установлена уголовная ответственность. Получается, что сайты, которые продают удочки, побуждают пользователей Интернета переступить закон.

- Поскольку указатели страниц данных Интернет-сайтов не включены в Единый реестр доменных имен, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации о продаже электроудочек запрещенной к распространению на территории Российской и об ограничении доступа к указанным сайтам, - прокомментировали в пресс-службы Прокуратуры Тамбовской области.

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