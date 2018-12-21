2018-12-21T13:18:50+03:00
Происшествия

В Тамбове пассажирка «Опеля» пострадала в ДТП

На Карла Маркса дорогу не поделили «ГАЗель» и иномарка
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
«ГАЗель» при повороте налево столкнулась с легковушкой«ГАЗель» при повороте налево столкнулась с легковушкойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 20 декабря около половины четвертого дня на улице Карла Маркса в районе дома № 176 «Б» города Тамбова. Автомобиль «ГАЗель», 49-летний водитель которого поворачивал налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, столкнулся со встречной легковушкой «Opel Insignia». За рулем иномарки находился 31-летний мужчина.

По информации регионального УГИБДД, пассажир автомобиля «Opel Insignia», 44-летняя женщина, получила телесные повреждения. Пострадавшую с места происшествия на «скорой» увезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тамбовском СИЗО для беременных женщин сделали отдельную камеру
На Тамбовщине снесут 8 бракованных домов, которые построили для детей-сирот
Тамбовчанка, сломавшая плечо в автобусе, добивается компенсации через суд
Тамбовские прокуроры хотят запретить продажу электроудочек
На Тамбовщине появился «Совет отцов»
В Тамбовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой
В Москве отремонтировали памятник тамбовскому биологу
В Тамбове на Моршанском шоссе водитель «Приоры» сбил женщину
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб