В Тамбове пассажирка «Опеля» пострадала в ДТП

21 Дек. 13:18 2018-12-21T13:18:50+03:00

«ГАЗель» при повороте налево столкнулась с легковушкой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На Карла Маркса дорогу не поделили «ГАЗель» и иномарка

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Авария произошла 20 декабря около половины четвертого дня на улице Карла Маркса в районе дома № 176 «Б» города Тамбова. Автомобиль «ГАЗель», 49-летний водитель которого поворачивал налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, столкнулся со встречной легковушкой «Opel Insignia». За рулем иномарки находился 31-летний мужчина.

По информации регионального УГИБДД, пассажир автомобиля «Opel Insignia», 44-летняя женщина, получила телесные повреждения. Пострадавшую с места происшествия на «скорой» увезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.