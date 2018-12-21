На Тамбовщине появился «Совет отцов»

21 Дек. 12:00 2018-12-21T12:00:44+03:00

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В Тамбовской области начал свою работу общественный «Совет отцов», в состав которого вошли 33 человека. Это представители органов и учреждений всех муниципальных образований области, УМВД и ГУ МЧС России по области. Их главной целью является защита семейных ценностей и укрепление института семьи. Учителя, депутаты, священники и другие активные мужчины объединят свои усилия в интересах детей.

Первое заседание совета состоялось 20 декабря при Уполномоченном по правам ребенка в Тамбовской области. Его председателем выбрали главу Тамбовского района Алексея Бородина, а заместителем — замначальника областного управления по физической культуре и спорту Павла Грицкова.

- Павел Грицков довел информацию об организации и проведении на территории области Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!», направленной на пропаганду здорового образа жизни отцов и детей, продвижение совместного семейного спорта и досуга, - сообщили на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области.