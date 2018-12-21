В Тамбовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой

21 Дек. 11:03 2018-12-21T11:03:58+03:00

Авария с пострадавшими произошла на 11-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 20 декабря около трех часов дня на 11-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Тамбовском районе. Автомобиль «ГАЗель», под управлением 24-летнего водителя, столкнулся с «Toyota Camry». За рулем иномарки находился 41-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажир «Toyota Camry», 49-летняя женщина, получила телесные повреждения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. Медицинская помощь также понадобилась еще одному пассажиру легковушки — 55-летнему мужчине. В больницу он обратился самостоятельно.