2018-12-21T10:11:41+03:00
Общество

В Москве отремонтировали памятник тамбовскому биологу

Бронзовый монумент Ивана Мичурина вернули на ВДНХ
Ксения АЛЕШИНА
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За всю историю памятник Ивану Мичурину ни разу не ремонтировалиЗа всю историю памятник Ивану Мичурину ни разу не ремонтировалиФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на ВДНХ после ремонта вернули бронзовый памятник выдающемуся биологу и известному русскому селекционеру Ивану Мичурину, проживавшему с 1872 по 1935 годы в Козлове, который в последствии назвали Мичуринском в его честь.

Монумент реставрировали около десяти месяцев. Жители и гости столицы вновь могут увидеть его в Мичуринском саду, расположенным за павильоном № 26. Отмечается, что после установки памятника в 1964 году его ни разу не ремонтировали. Ученый изображен в пальто и с шляпой на голове, в правой руке он держит трость, а в левой — записную книжку.

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