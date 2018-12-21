В Тамбове на Моршанском шоссе водитель «Приоры» сбил женщину
Пешеход получила травмы и попала в больницу
После осмотра в больнице пострадавшую отпустили домой
Изменить размер текста:
Авария произошла 20 декабря около 16:15 в районе дома № 17 «А» на Моршанском шоссе. Автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 21-летний молодой человек, двигаясь со стороны улицы Советской в направлении улицы Монтажников, сбил переходившую дорогу 44-летнюю женщину.
Как сообщает городской отдел ГИБДД, в результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. На машине скорой помощи пострадавшую доставили во вторую больницу имени Архиепископа Луки. После осмотра она была отпущена.