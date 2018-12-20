Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»

20 Дек. 18:16 2018-12-20T18:16:05+03:00

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В Тамбове задержали троих местных жителей, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Сейчас в СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области в отношении мужчин в возрасте от 38 до 46 лет возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

- По версии следствия, подозреваемые с целью получения прибыли организовали и с мая текущего года проводили вне игровой зоны в помещениях по улице Мичуринской, Октябрьской, Носовской города Тамбова, а также в городе Котовске азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Преступная деятельность подозреваемых выявлена и пресечена при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.

Сейчас следователи проводят сбор доказательств по делу и устанавливают, кто еще был причастен к незаконному бизнесу.