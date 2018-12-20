2018-12-20T18:00:32+03:00
Происшествия

Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру

Кто-то расплатился фальшивой купюрой в супермаркете
Ксения АЛЕШИНА
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В выручке одного из продуктовых супермаркетов в Тамбове обнаружили фальшивые две тысячи рублей. Отмечается, что это первый случай подделки купюры такого номинала на территории области.

Установлено, что кассиры не проверили купюру на предмет подлинности при помощи специальных детекторов, ее распознали только в банке. Прибывшие на вызов полицейские изъяли фальшивку.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия: опрашиваются работники торговой смены, изучаются записи с камер видеонаблюдения в торговом зале супермаркета. Проведенная экспертиза показала, что на данной купюре подделан ряд защитных признаков, что на глаз незаметно, однако при проверке на детекторе это становится очевидным, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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