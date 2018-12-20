В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой

20 Дек. 17:43 2018-12-20T17:45:04+03:00

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В городе Рассказово 41-летний местный житель осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Как установлено следствием и судом, 29 августа этого года сотрудники ГИБДД на 11-м километре автодороги «Рассказово – Бондари» попытались остановить проезжающую мимо легковушку. Однако водитель автомобиля поехал дальше, поэтому пришлось устроить за ним погоню.

Позже мужчину поймали, но при составлении административного протокола он попытался сбежать. Затем при повторном задержании водитель, который, как выяснилось, был лишен прав, ударил одного из полицейских лопатой по плечу.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ранее он уже был осужден за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.