2018-12-20T17:45:04+03:00
Происшествия

В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой

Мужчина сопротивлялся при задержании
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В городе Рассказово 41-летний местный житель осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Как установлено следствием и судом, 29 августа этого года сотрудники ГИБДД на 11-м километре автодороги «Рассказово – Бондари» попытались остановить проезжающую мимо легковушку. Однако водитель автомобиля поехал дальше, поэтому пришлось устроить за ним погоню.

Позже мужчину поймали, но при составлении административного протокола он попытался сбежать. Затем при повторном задержании водитель, который, как выяснилось, был лишен прав, ударил одного из полицейских лопатой по плечу.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ранее он уже был осужден за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб