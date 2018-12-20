2018-12-20T17:15:25+03:00
Общество

В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»

До самого душевного события года осталось более 8 месяцев
Ксения АЛЕШИНА
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С 1 января цены на билеты вырастутС 1 января цены на билеты вырастут
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Напомним, что юбилейный рок-фестиваль «Чернозем-2019» пройдет в Тамбове 9, 10 и 11 августа традиционно на площадке рядом с Татарским валом. Билет на самое душевное событие года уже можно приобрести, правда, пока только на все три дня. Его стоимость составит 3 000 рублей. При этом организаторы предупреждают, что цены поднимутся с 1 января. Насколько именно, не уточняется.

Кто из артистов приедет на «Чернозем», тоже неизвестно. Но тем не менее все любители рока уже с нетерпением ждут лета, чтобы окунуться в атмосферу драйва. Подготовку к фестивалю уже начали, несмотря на то, что до него осталось больее восьми месяцев.

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