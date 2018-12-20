В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам

20 Дек. 16:50 2018-12-20T16:50:56+03:00

Персоналу рассказали о том, как справляться со стрессом и быть вежливыми с пациентами

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В Рассказовской ЦРБ состоялся семинар для медицинских регистраторов, где клинический психолог Е.А. Деревянко рассказала персоналу о том, как справляться со стрессом и быть вежливыми с пациентами.

- Театр начинается с вешалки, а медицинское учреждение с регистратуры. Медицинские регистраторы, как специалисты, осуществляющие первичный контакт с пациентами, являются важным звеном в оказании помощи больным людям. От работы регистратора во многом зависит с каким настроением пойдет дальше пациент, почувствует ли он силы справиться с недугом, - считают организаторы семинара.

По информации управления здравоохранения Тамбовской области, тренинги с медрегистраторами, направленные на повышение их эмоциональной устойчивости, готовности к психологическим нагрузкам и усиления эффективности работы будут проводиться регулярно.