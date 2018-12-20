2018-12-20T16:02:11+03:00
Происшествия

Тамбовчанку пырнули ножом в шею

Застолье чуть не обернулось трагедией
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсановский межрайонный отдел полиции обратился мужчина, который сообщил о том, что его 29-летнюю дочь ударили ножом . Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на сигнал в жилой дом село Шиновка, где оказали пострадавшей доврачебную помощь и вызвали скорую.

При осмотре места происшествия росгвардейцы обнаружили прячущегося за шкафом в соседней комнате 53-летнего мужчину со следами крови на одежде. Выяснилось, что он вместе с девушкой и ее матерью выпивал у них дома. В ходе конфликта он взял нож и ударил им в шею дочь собутыльницы.

- Задержанный, неоднократно судимый местный житель, передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Потерпевшая госпитализирована в районную больницу, - сообщили в Управлении Росгвардии по Тамбовской области.

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