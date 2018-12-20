На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ

20 Дек. 15:09 2018-12-20T15:09:15+03:00

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В селе Осино-Гай, расположенного в Гавриловском районеТамбовской области, открыли обновленный музей, который посвящен трем героям Великой Отечественной войны, уроженцам этого села - Зое Космодемьянской, ее брату Александру, а также полковнику Степану Перекальскому, погибшему при освобождении Курска.

Музей на малой родине героев, созданный на базе школы №1, в этом году получил финансовую поддержку от Российского военно-исторического общества. Благодаря выделенным средствам там провели комплексную реэкспозицию.

Гости музея смогут увидеть новые тематические залы. Новшеством стала мультимедийная техника, позволяющая предоставить посетителям дополнительную информацию и копии редких архивных документов.

- Основой экспозиции послужили коллекции, собранные Сергеем Полянским - бессменным руководителем музея Военно-исторической славы им. Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских и Степана Перекальского. Новая экспозиция - это не только повествование о мужестве и ратном подвиге героев, но и о судьбах односельчан, непростых и трагических, которые неразрывно связаны с малой родиной и историей страны, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.