2018-12-20T14:23:39+03:00
Происшествия

Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы

Мужчины не смогли осуществить задуманное, потому что попались с поличным
Ксения АЛЕШИНА
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Двое жителей Первомайского района Тамбовской области попытались украсть с поля вблизи поселка Хоботово 870 кг сахарной свеклы, принадлежащей местному сельхозпредприятию. Овощи они погрузили в прицеп автомобиля «Шевроле Нива», но далеко не уехали. Подозрительную машину остановили сотрудники службы безопасности и вызвали полицию. Ущерб предприятию правоохранители оценили в 2 500 рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за попытку кражи. В настоящее время по данному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

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