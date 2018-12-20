К Новому году в Тамбове установят более 100 елок

20 Дек. 13:46 2018-12-20T13:46:44+03:00

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Глава города Тамбова распорядился установить в областном центре к Новому году 116 елок. Согласно постановлению, их должны смонтировать и украсить до 22 декабря.

Напомним, что главная городская 15-метровая елка на площади Ленина уже создает новогоднее настроение тамбовчанам. Символы праздника появились на улице Коммунальной, Привокзальной площади, в скверах «Сочи», Баратынского и Сенько и т.п. Зеленые красавицы также расположатся возле торговых центров и во дворах многоэтажек.