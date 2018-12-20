2018-12-20T13:14:48+03:00
Происшествия

Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома

Спасти 54-летнего родственника ему не удалось: погорелец погиб
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Утром 20 декабря в селе Селезни Тамбовского района произошел пожар, в котором погиб 54-летний мужчина, а его родной брат получил серьезные ожоги. По данным СУ СКР возгорание возникло в надворной постройке — летнем домике, в котором проживал 54-летний мужчина. Строение отапливалось печкой и, вероятно, именно она стала причиной пожара. Огонь в домике заметил родной брат проживающего там мужчины, он попытался спасти родственника, зашел в горящий дом и вынес его на улицу. Однако было уже поздно и погорелец погиб.

- Брат жертвы получил ожоги конечностей и сейчас находится на лечении в больнице, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - По факту гибели мужчины следственными органами проводится проверка.

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