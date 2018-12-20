В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
Пострадавшую доставили в больницу
Автоледи не справилась с упарвлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 19 декабря в 10:15 на 2-м километре автодороги «Каспий-Кариан-Токаревка» в Знаменском районе. Автомобиль «ВАЗ-21154», под управлением 52-летней женщины, съехала с дороги и перевернулась.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП женщина была доставлена во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.