2018-12-20T11:19:55+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии

У беспомощного больного вытащили бумажник с деньгами из кармана куртки
Ксения АЛЕШИНА
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В помещении палаты травматологического отделения городской больницы города Мичуринска 19 декабря произошла кража. Местная жительница стащила из кармана куртки беспомощного пациента кошелек, в котором находились 5 600 рублей. Стражи порядка задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами Б и В части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение из одежды, находившейся при потерпевшем». Женщине грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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