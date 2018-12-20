На Тамбовщине в пожарах погибли два человека

20 Дек. 10:49 2018-12-20T10:49:16+03:00

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19 декабря в Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. Утром этого дня загорелся жилой дом в селе Никольское Мордовского района. Здесь проживал 88-летний пенсионер.

- По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Хозяин дома погиб в огне. Следователи Жердевского МСО СУ СК России по Тамбовской области выясняют все обстоятельстсва произошедшего.

Еще один пожар произошел в селе Русское Сосновского района. Здесь загорелся дом, в котором проживал 49-летний мужчина. В результате пожара дом полностьб сгорел, а его хозяин задохнулся в дыму. Предварительная причина этого ЧП — неисправность печного отопления. В Моршанском МСО СУ СК России по данному факту организовали доследственную проверку.