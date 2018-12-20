В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб

20 Дек. 09:55 2018-12-20T09:55:30+03:00

На скользкой дороге автобус занесло и он врезался в столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария с участием пассажирского транспорта произошла 19 декабря в 13 часов 48 минут на улице Астраханской в районе дома №166 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 52-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» 50-го маршрута, не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения, и на скользкой дороге транспортное средство занесло. Потерявший управление автобус врезался в столб.

- В результате ДТП пассажир автобуса, 56-летняя женщина 1962 года рождения, получила травму и была осмотрена на месте, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. - Еще два человека, 61-летняя женщина и 29-летний мужчина самостоятельно обратились в медицинские учреждения.