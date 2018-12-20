2018-12-20T09:33:42+03:00
Происшествия

Тамбовчанки перевели 700 тысяч рублей в СИЗО Санкт-Петербурга

Мошенник обманул двух жительниц Пичаевского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пенсионерки из Тамбовской области отправили мошеннику 700 тысяч рублейПенсионерки из Тамбовской области отправили мошеннику 700 тысяч рублей
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В конце августа этого года две жительницы Пичаевского района поверили неизвестному человеку, который по телефону представился их сыном, и отправили ему свои сбережения. В обоих случаях мошенник выдумал историю с задержанием сотрудниками полиции за хранение наркотиков и совершение дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим пешеходом. Мошенник звонил рано утром, корректировал свою историю по ходу беседы, все время держал пенсионерок на связи, не давая прийти в себя и посоветоваться с родственниками и соседями.

- По телефону он «доводил женщин» до банковского терминала, называл номера телефонов и банковских карт, куда нужно перевести деньги за освобождение от уголовной ответственности. 65-летняя пенсионерка перевела мошеннику 140 тысяч рублей, а 80-летняя женщина лишилась более значительной суммы – 550 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Обе пострадавшие спустя несколько дней обратились за помощью в органы внутренних дел.

Сотрудники пичаевской полиции опросили пострадавших, выяснили, с каких номеров звонили мошенники и на какие адреса поступили деньги пенсионеров. Оперативные наработки привели в город Санкт-Петербург, где в одном из следственных изоляторов содержится 38-летний житель города Новосибирска. Он был арестован по подозрению в совершении нескольких десятков аналогичных преступлений. В настоящее время в отделении полиции села Пичаево возбуждено и расследуется два уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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