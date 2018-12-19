2018-12-19T17:45:02+03:00
Происшествия

Безработный тамбовчанин угнал иномарку и попал в ДТП

Мужчина воспользовался тем, что хозяин машины оставил ключ в замке зажигания
Ксения АЛЕШИНА
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В ночь на 18 декабря в полутора километрах от села Медное Сампурского района была обнаружена разбитая в результате аварии иномарка «Chery Bonus». На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка выяснили, что автомобиль угнали и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный тамбовчанин.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он пояснил, что находился в селе у своих знакомых и приметил во дворе автомобиль, владелец которого оставил ключ в замке зажигания. Правда, уехать далеко он не смог, улетев на машине в кювет.

- Подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был доставлен в отделение полиции, где дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкцией статьи 161 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» наказание за подобное деяние предусматривает штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, виновному придется компенсировать материальный ущерб, нанесенный владельцу автомобиля, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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