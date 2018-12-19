2018-12-19T15:28:08+03:00
Общество

Тамбовский кожвендиспансер подозревают в сговоре с фирмами по ремонту

Лечебное учреждение «разбивало» контракт на множество мелких, чтобы не проводить торги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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17 декабря Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический клинический диспансер», ООО «Аудитор» и ООО «Русская строительная компания» по признакам нарушения части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Лечебное учреждение подозревается в заключение соглашения, которое приводит или может привести к ограничению конкуренции. Как сообщили в региональной антимонопольной службе, поводом для возбуждения дела послужили материалы, поступившие из правоохранительных органов.

- Установлено, что ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический клинический диспансер» в 2016-2017 годах за счет бюджетных средств обязательного медицинского страхования (ОМС) заключило 36 контрактов на выполнение работ по текущему ремонту помещений с двумя организациями на общую сумму более 3 миллионов рублей, - сообщили в УФАС по Тамбовской области. - При этом цена каждого контракта не превысила 100 тысяч рублей.

В антимонопольной службе предполагают, что контракты были «разбиты» на множество мелких для того, чтобы не проводить процедуру торгов и таким образом беспрепятственно заключить договоры с ООО «Аудитор» и ООО «Русская строительная компания». По закону для контрактов стоимостью меньше 100 тысяч рублей процедуру торгов не проводят.

- Указанные контракты по своему предмету образуют единые сделки, предмет которых умышленно был разделен для формального соблюдения требований Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - считают в региональном УФАС.

Заключение договоров на текущий ремонт помещений учреждения с единственным поставщиком нарушает принцип состязательности хозяйствующих субъектов и ограничивает доступ к участию в торгах иным хозяйствующим субъектам. В случае, если сговор лечебного учреждения со стройфирмами будет доказан, кожвендиспансеру грозит крупный штраф.

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