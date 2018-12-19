2018-12-19T14:09:04+03:00
Происшествия

В Тамбовской области парень украл из магазина колбасу и деньги

Вор проник туда ночью, взломав дверные запоры
Ксения АЛЕШИНА
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Кража произошла в магазине, расположенном на улице Попова в селе Чуево-Алабушка Тамбовской области. Полицейские установили, что к ней причастен 24-летний безработный местный житель. Молодого человека задержали, в ходе опроса он пояснил, что взломал дверные запоры и проник в помещение. Парень сознался, что похитил 9 300 рублей и колбасные изделия.

- Подозреваемому предъявлено обвинение по признакам совершения преступных действий, предусмотренных частью второй статьи 158 УК РФ, «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкцией статьи виновному грозит наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется дальнейшее расследование на предмет его причастности к подобным преступлениям, - прокомментировали в пресс-службе УВМД России по Тамбовской области.

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